російські окупанти відібрали у фермерів Луганської області близько 70 тисяч тонн зерна. Тому підприємці не мають коштів для виплати пайових населенню.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"В аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї. Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки", - зазначив Гайдай.

Він додав, що дві найбільших аграрних компанії регіону "Нібулон" та "Агротон" майже завершили збирати урожай. Проте кубанське підприємство "націоналізувало" зібране зерно.

За попередніми даними, до росії вже вивезли 70 тисяч тонн вражаю.