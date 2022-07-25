Деякі міжнародні компанії демонструють зразкову дволикість.

До війни компанія Samsung контролювала 30% ринку мобільних смартфонів у росії. І хоча у Samsung на початку березня заявили, що припинять постачання в рф електроніки (в т.ч. чіпів та телефонів), робота продовжується.

За даними CNews, з кінця червня Samsung у Росії шукає 19 нових менеджерів та 12 розробників у дослідний центрі Samsung на сайті вакансій HeadHunter – в основному у москві. Серед них керівник відділу побутової електроніки, регіональний менеджер, менеджер по роботі з ключовими клієнтами тощо.

Якби компанія призупинила продаж товарів у росії, навіщо б їй знадобилися і нові продавці?

Samsung, що "героїчно йшов" з російського ринку, не просто продовжує там працювати, а створює шляхи сірого імпорту в росію для прямого ОБХОДУ санкцій!

Компанія Samsung в москві набирає фахівців для "паралельного імпорту", ​​який таким не є, оскільки закуповують у себе самих. Нові співробітники займатимуться контролем викладення товарів на прилавках, розповсюдженням по мережі, рекламними матеріалами тощо. Вакансії вже в інтернеті!

Московський офіс Samsung закуповує товар у представництв Samsung із країн Митного союзу (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан).

Смартфони мають маркування ЄАС (Eurasian Conformity) – Євразійська відповідність на ринку держав-членів Митного союзу. Всі смартфони однакові та призначені для роботи в країнах Митного союзу (включаючи росію).

Офіційно головний офіс Samsung у Кореї наче проти цього, але «не помічає», що його офіційні дилери в росії продають контрафактну техніку. На товарах є маркування російською мовою. Локалізувати техніку у росії не треба – вона працює. Нагадаємо, паралельний (або сірий) імпорт дозволив уряд росії в умовах санкцій.

Насправді ж дистриб'юторська мережа Samsung продаватиме товари компанії, куплені в країнах Митного союзу, по всій Росії.

Крім того, Samsung має завод з виробництва телевізорів у російській Калузі. У червні він частково повернувся до роботи. А офіційний сайт Samsung в росії нічого про заборону постачання товарів у росію не пише, зате хвалиться благодійністю і пропонує огляди нових моделей техніки.

Справжній цинізм! Обіцянки даються лише для того, щоб залишитись на українському ринку.

Як нам повідомила на правах анонімності людина, яка працювала з компанією Samsung, стратегічні рішення (у тому числі про продаж) в інших країнах завжди офіційно узгоджуються з центральним офісом у Кореї. Самі по собі представництва Samsung у росії, Білорусії, Вірменії, Казахстані, Киргизії не змогли б без відома керівництва в Кореї налагодити схему «сірого імпорту». Тому цей крок, за словами нашого джерела, узгоджений у Сеулі у центральному офісі Samsung.

Напевно, українським дітям, які ховаються у підвалах під час російських бомбардувань, не до творчості Льва Толстого.

Можливо, українцям настав час відмовитися від продукції компанії, яка не захотіла залишити російський ринок? Мільйони доларів на коні!

Закликаємо бойкотувати техніку Samsung! Доки компанія не припинить продажу своїх товарів за кордоном. Питання відкрите: Samsung не може ніяк вплинути на своїх представників у країнах Митного союзу, чи все це робиться за мовчазною згодою головного офісу в Кореї?

Цікаво, якби росія напала на Південну Корею, чи все одно в росії продавалися б телефони Samsung?