Будь-яка молитва має велику силу, тому що вона закликає на людину милосердя Небесного Отця. Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви про це YouTube-каналу "Православная Церковь" розповів заступник голови Синодального відділу УПЦ із взаємодії із Збройними силами та іншими військовими формуваннями України архімандрит Лука (Винарчук).

"Будь-яка молитва, навіть найкоротша, написана за традицією на натільному хрестику кожного християнина - "Спаси и сохрани" - має велику силу. Адже ця коротка молитва часто вживалася і воїнами. У цій молитві просимо, щоб Господь врятував нашу душу та зберіг тіло", - сказав отець Лука.

Також священник зазначив, що всім відома молитва - 90 псалом "Живый в помощи вышняго".

Не даремно з давніх часів воїни опоясувалися поясом, на якому були написані або вишиті слова цього святого псалма.

Архімандрит Лука (Винарчук) наголосив, що "будь-яка молитва має велику силу, тому що вона закликає на людину милосердя Отця Небесного".