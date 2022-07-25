Священник УПЦ розповів, які молитви потрібно знати чи мати при собі у разі воєнних дій [ Редагувати ]
Будь-яка молитва має велику силу, тому що вона закликає на людину милосердя Небесного Отця. Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви про це YouTube-каналу "Православная Церковь" розповів заступник голови Синодального відділу УПЦ із взаємодії із Збройними силами та іншими військовими формуваннями України архімандрит Лука (Винарчук).
"Будь-яка молитва, навіть найкоротша, написана за традицією на натільному хрестику кожного християнина - "Спаси и сохрани" - має велику силу. Адже ця коротка молитва часто вживалася і воїнами. У цій молитві просимо, щоб Господь врятував нашу душу та зберіг тіло", - сказав отець Лука.
Також священник зазначив, що всім відома молитва - 90 псалом "Живый в помощи вышняго".
Не даремно з давніх часів воїни опоясувалися поясом, на якому були написані або вишиті слова цього святого псалма.
Архімандрит Лука (Винарчук) наголосив, що "будь-яка молитва має велику силу, тому що вона закликає на людину милосердя Отця Небесного".
по темі
Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського – засновника Києво-Печерського монастиря
12 липня відзначається День Петра і Павла (Петрів день)
Україна матиме змогу приймати американські винищувачі F-16,
У понеділок, 25 липня, ціни на пшеницю різко зросли, оскільки ракетний удар росії по українському порту Одеса
ЗСУ вдарили по батареї росіян, тому вже цієї ночі окупанти обстріляли Миколаїв з "Смерчів", а не з зенітно-ракетних систем С-300, що спостерігалося останніми днями