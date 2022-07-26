Цілі путіна в Україні зазнали невдачі - Конгрес США [ Редагувати ]
Джерело: Голос Америки
Цілі президента росії володимира путіна в Україні зазнали невдачі. Москва зазнає поразки, якщо продовжуватиме війну.
Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив співголова українського кокусу в Конгресі США Майк Куіглі.
Група американських законодавців від Республіканської і Демократичної партій відвідала Україну, де зустрілася з президентом Зеленським, провела зустріч з депутатами Верховної ради України, а також відвідала Бучу, Ірпінь та інші райони під Києвом.
Двопартійну делегацію очолив член Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт. У поїздці взяли участь співголова українського кокуса Майк Куіглі, конгресмен Майкл Уолтц, конгресвумен Елісса Слоткін і конгресвумен Майкі Шеріл.
За словами Куіглі, в ході візиту до Києва відбулися плідні дискусії про вплив західної допомоги на війну і про те, що Сполучені Штати і Конгрес можуть зробити, щоб продовжувати підтримувати українську боротьбу за демократію.
"Моє послання президенту росії путіну зрозумілі: ваші цілі в Україні зазнали невдачі. Якщо ви продовжите цей незаконний напад, росія буде тільки ще більше ізольована і принижена. Україна та її союзники не будуть вагатися", - додав американський законодавець.
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