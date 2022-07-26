Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює свої поля з пшеницею [ Редагувати ]
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює свої поля із пшеницею. Про це повідомляє білоруське держагентство БЕЛТА.
Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма.
Станом на 1 липня російські окупанти захопили майже 22% сільськогосподарських угідь України. Про це свідчать супутникові знімки NASA Harvest.
Під час бойових дій загарбники регулярно обстрілюють поля з урожаєм, внаслідок чого виникають пожежі.
4 липня голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що в області згоріло 90 га озимого ячменю. 6 липня згоріли поля з урожаєм у Миколаївській області.
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Сьогодні росіяни накрили його ракетами двічі. Спершу - о третій годині ночі, вдруге - вдень. Під завалами будинку культури, де люди ховалися в укритті, досі шукають зниклих. Про ситуацію в Чугуєві - далі.
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Окупанти обстріляли Чугуєв з зенітно-ракетного комплексу С300.