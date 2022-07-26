Хакери атакують українців "вірусними" листами [ Редагувати ]
Хакери масово розповсюджують серед українців небезпечні електронні листи начебто від Національної академії Служби безпеки України. Про це повідомляє група швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CETR-UA.
На приватні адреси e-mail українці отримують листи із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження".
Відкриття додатків, що містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.
Атаку пов’язують із хакерським угрупованням фсб росії - групою UAC-0010 (Armageddon).
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