Україна і Тайвань будуть темами розмови Байдена і Сі Цзіньпіна - Білий дім [ Редагувати ]
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Вторгнення росії в Україну і напруженість навколо Тайваню стануть темами очікуваної цього тижня телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це заявив головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Очікується, що управління економічною конкуренцією між двома країнами також буде порушено в телефонній розмові, який, як заявив Байден в понеділок, очікується в кінці цього тижня.
"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще справлятися з конкуренцією між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", - сказав Кірбі.
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