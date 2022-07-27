Вторгнення росії в Україну і напруженість навколо Тайваню стануть темами очікуваної цього тижня телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це заявив головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Очікується, що управління економічною конкуренцією між двома країнами також буде порушено в телефонній розмові, який, як заявив Байден в понеділок, очікується в кінці цього тижня.

"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще справлятися з конкуренцією між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", - сказав Кірбі.