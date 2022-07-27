У Києві закрився популярний ТРЦ [ Редагувати ]
У Києві остаточно закрився один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві "Ocean Plaza". Про це повідомляє пресслужба мережі "Ашан".
До цього, після 24 лютого, ТРЦ призупиняло роботу.
Так, про закриття повідомили в "Ашані", який ще донедавна функціонував, оскільки в "Ocean Plaza" працював лише нульовий поверх, де і знаходиться гіпермаркет та ще кілька магазинів.
Однак, як повідомили в пресслужбі, їх попросила закритися адміністрація ТРЦ.
Шановні клієнти "Ашан" Либідська! Відсьогодні магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація "Ocean Plaza" повідомила про припинення роботи торгового центру.
Сайт і соцмережі ТРЦ "Ocean Plaza" не оновлюються з лютого, а останнє повідомлення на офіційній сторінці у Facebook було опубліковано 24 лютого.
Як пишуть ЗМІ, контрольний пакет акцій ТРЦ "Ocean Plaza" належить російському бізнесменові та близькому другові російського президента Володимира Путіна - Аркадію Ротенбергу. З чим і пов'язують можливе закриття ТРЦ.
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