У Києві остаточно закрився один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві "Ocean Plaza". Про це повідомляє пресслужба мережі "Ашан".

До цього, після 24 лютого, ТРЦ призупиняло роботу.

Так, про закриття повідомили в "Ашані", який ще донедавна функціонував, оскільки в "Ocean Plaza" працював лише нульовий поверх, де і знаходиться гіпермаркет та ще кілька магазинів.

Однак, як повідомили в пресслужбі, їх попросила закритися адміністрація ТРЦ.

Шановні клієнти "Ашан" Либідська! Відсьогодні магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація "Ocean Plaza" повідомила про припинення роботи торгового центру.

Сайт і соцмережі ТРЦ "Ocean Plaza" не оновлюються з лютого, а останнє повідомлення на офіційній сторінці у Facebook було опубліковано 24 лютого.

Як пишуть ЗМІ, контрольний пакет акцій ТРЦ "Ocean Plaza" належить російському бізнесменові та близькому другові російського президента Володимира Путіна - Аркадію Ротенбергу. З чим і пов'язують можливе закриття ТРЦ.