У Миколаєві пролунали гучні вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: стоп-кадр із відео
У четвер вночі, 28 липня, у Миколаєві пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомляється у Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
У місті повітряна тривога оголошена з 03:50.
Поки ніяких подробиць про жертви й руйнування в результаті вибухів не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.
по темі
Prev Next
27 липня 2022 13:16 У Миколаївській області окупанти знищують врожай пшениці
Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаївській області
25 липня 2022 15:00 Окупанти знову обстрілюють Миколаїв із "Смерчів" через удари ЗСУ
ЗСУ вдарили по батареї росіян, тому вже цієї ночі окупанти обстріляли Миколаїв з "Смерчів", а не з зенітно-ракетних систем С-300, що спостерігалося останніми днями
25 липня 2022 08:50 У Миколаєві пролунала серія гучних вибухів
Вночі 25 липня в Миколаєві було прозвучало не менше десяти гучних вибухів під час повітряної тривоги
24 липня 2022 09:46 Обстріл Миколаєва: з'явилися перші подробиці
У неділю зранку, 24 липня, Миколаїв в черговий раз обстріляли окупанти