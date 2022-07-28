"Єгипет скасував угоди щодо поставок українського зерна" - Reuters [ Редагувати ]
У Єгипті вирішили розірвати контракти на постачання 240 тисяч тонн українського зерна. Скасовано угоди щодо чотирьох із п'яти партій. Про це повідомляє Reuters.
Згідно з даними джерел агентства, Генеральне управління з постачання товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії "Нібулон" та Inerco від зобов'язань з постачання зерна.
Журналісти пишуть, що чотири із п'яти партій не встигли завантажити. Анульовані вантажі було куплено у грудні за ціною від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи вартість доставки.
Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, GASC заплатила у квітні 494,25 долара за тонну пшениці. Ще одна партія зерна вже завантажена і чекає на відправку з порту Чорноморська.
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