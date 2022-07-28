Президент Литви прибув до Києва: які в нього плани [ Редагувати ]
У четвер, 28 липня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва. Про це повідомляється у Twitter литовського лідера.
Під час візиту він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і виступить у Верховній Раді.
Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу з трибуни Верховної Ради.
Він також поінформував, що проведе зустріч з президентом Зеленським і вручить йому найвищу державну нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.
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