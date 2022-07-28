У четвер, 28 липня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва. Про це повідомляється у Twitter литовського лідера.

Під час візиту він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і виступить у Верховній Раді.

Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу з трибуни Верховної Ради.

Він також поінформував, що проведе зустріч з президентом Зеленським і вручить йому найвищу державну нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.