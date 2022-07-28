У Києві правоохоронці викрили шахрая, що обдурював родини військовослужбовців [ Редагувати ]
Обіцяли звільнити з полону, натомість зухвало обікрали! У Києві правоохоронці викрили шахрая, що обдурював родини військовослужбовців. Діяв він не один, його спільник наразі за ґратами. Подивіться наступний матеріал уважно, бо шахраї в Україні активізувалися.
У вас деньги есть какие-то, 10 000 насобираете? - 10 000 чего? - Гривен.
Цю телефонну розмову зафіксували правоохоронці у Києві. Чоловік назвався другом українського військового та обіцяє за гроші повернути додому чоловіка, що зараз перебуває у російському полоні.
Объясняю ситуацию, меня зовут Костя, вот этот начальник ихнего там, короче майор этот - это мой друг лучший с детства. Я уже 8 вывез и вчера двух. Половину скидываете на карту, половину отдадите мне под этим, на украинском КПП. Я его вывезу в три часа. - Хорошо.
А на цих кадрах - поліцейські проводять обшук в оселі, де живе той самий чоловік, що телефонував. Затриманий не приховує - хотів заробити гроші в такий брудний спосіб.
В Фейсбуке увидел объявление жены военного, о том, что она ищет своего мужа. Представился волонтером, сказал, что могу помочь ей достать мужа с той стороны.
За даними людей у формі, затриманий та його спільники вже не вперше виманювали в людей гроші за такою схемою.
Альона Лютницька, інспектор сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань НПУ:
26 потерпілі у стані відчаю погоджувались на умови зловмисників, кошти перераховували на банківську картку.
Затриманому правоохоронці повідомили про підозру за статтею "шахрайство". Просять людей бути обережнішими - шахраї зараз задіюють безліч схем, аби виманити в людей гроші.
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