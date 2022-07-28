І пробити всі кордони - росія намагається пропагандою! Зі своїми брехливими наративами - вони виходять в західний інфопростір, будь-що пробують пробити український медіащит. Грубо клепають фейки й закидають ними телеграм-канали та ЗМІ. Такі вигадки регулярно викриває Центр протидії дезінформації. Про найгучніші брехні рашистів - Яна Танчак.

Сміливці, які наважуються подивитися чи почитати російські ЗМІ, потрапляють у таке собі Задзеркалля. Вигадки ширяться, обростають подробицями, а потім - лускають, мов мильні бульбашки. Ось з останнього. На російських телеграм-каналах активно публікують нібито фотокопію анкети для українських біженців, які хочуть отримати польський ідентифікаційний номер Pesel.

І в цьому опитувальнику начебто є такі запитання: "чи вважаєте ви, що Степан Бандера терорист? Та чи визнаєте відповідальність українських націоналістів за вбивство поляків під час Волинської різанини". Втім, це підробка, пише "Стопфейк". В оригінальних документах, що є на сайті польського уряду, зовсім інші запитання.

Ще одне повідомлення з отруєного брехнею російського державного агенства Ріа Новості - в українських біженців на Заході почали забирати дітей. Про це рашистським псевдожурналістам, нібито розповіла влада Запоріжжя.

Дітей вилучають за те, що вони не доїдають порції, які їм дали, або навпаки, - швидко з'їдають, за дуже сильний емоційний зв'язок з батьками, за те, що мама голосно сварила дитину. Найчастіші факти вилучення дітей зафіксовані в Німеччині.

Коментарі зайві. Ці байки, схоже, породжені тим самим хворим мозком, що й історії про американську біозброю в Україні. Її носії - увага! - птахи та кажани. Російські військові переконують: з України крилате військо хотіли нацькувати на росію. А там птаство масово заражало б громадян рф - і без того інфікованих вірусом пропаганди.

Ігор Кірілов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф:

В рамках проекта "флю флай вей" Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы, как векторы для переноса птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия при которых в процессе передачи могут обрести неуправляемый характер. Нанести экономический ущерб и создать риски продовольственной безопасности. Деятельность указанного института должна стать предметом междануродного расследования.

І пік уяви рашистів - деяких представників живої біозброї так званим науковцям навіть вдалося відловити. Маячня Кремля породила безліч глузувань і мемів, з цього приводу жартував навіть Ілон Маск. Та і цього росіянам здалося замало. Міноборони ворога не фейки б продукувати, а фантастичні оповідки! Нещодавно там заявили - німецькі та американські фахівці начебто досліджували на території України іксодових кліщів. Військові рф переконують: дрібні членистоногі "є переносниками цілої низки особливо небезпечних інфекцій", серед яких туляремія, лихоманка Західного Нілу чи Конго-Кримська лихоманка.

Особливу увагу фахівці бундесверу приділяли збуднику Конго-Кримської лихоманки. Проводився масштабний скринінг щодо сприйнятливості місцевого населення до цієї інфекції з узагальненням демографічних, епідеміологічних та клінічних даних.

На один рівень епічності поруч із біолабораторіями можна поставити брехунів-кадирівців. ТікТок-війська спершу хизувалися драматичними фото та відео - буцімто з-під Києва. А на лінію фронту - за версією бойової вистави для соцмереж - прибув сам Рамзан Кадиров. Ось тільки кадри виявилися цинічними фейками. Кадирівці за Київщину видавали білорусь, а Кадиров - навіть із Чечні не виїздив.