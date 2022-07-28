Київ не має резервів живої сили та техніки, щоб почати великий наступ, а якщо вони це зроблять, це може перетворитися на чергову м'ясорубку. Водночас зволікання дасть Кремлю час відновити сили.

Про це повідомляє в інтерв'ю колишній посадовець міністерства оборони США, старший науковий співробітник CNAS Кріс Догерт виданню "Радіо Азаттик".

"Це конфлікт величезного масштабу в другій за величиною країні Європи, і я думаю, що (Києву, - ред.) буде важко утримувати позиції на всіх фронтах, що діють, на півночі, сході і півдні, водночас збираючи достатньо сил для початку наступу. Тому з боку НАТО звучить заклик почекати, можливо, до весни 2023 року, коли Україна справді зможе накопичити достатньо сил", - сказав він.

Але, на думку Догерті, проблема в тому, що час працює на обидві сторони, і до 2023 року Росія також зможе відновити частину своєї наступальної чи оборонної сили.

"Ще в українців є побоювання, і не безпідставні, що рівень їхньої підтримки на той час може ослабнути, тому вони відчувають, що треба починати діяти якнайшвидше", - додав він.