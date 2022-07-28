Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн: як це зробити [ Редагувати ]
Оскільки через розв'язану Росією повномасштабну війну багато українських пенсіонерів ледве зводять кінці з кінцями, допомогти грошима їм вирішили низка міжнародних організацій.
Для того, щоб зробити таку допомогу доступною, у Міністерстві соціальної політики України створили соціальну платформу єДопомога.
Заявка на виплату грошової допомоги для пенсіонерів від міжнародних організацій заповнюється та подається на інформаційній платформі єДопомога - https://edopomoga.gov.ua.
Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога та натиснути "Виплати від міжнародних організацій", а потім "Заповнити заявку на допомогу", вказавши реквізити рахунку у форматі IBAN.
Спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів, але саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації.
Впродовж трьох місяців пенсіонери, заявку яких прийняли, отримуватимуть допомогу у розмірі 2 220 грн. Тобто лише за три місяці людина отримає 6 660 грн. Гроші приходитимуть на рахунок, реквізити якого будуть вказані у заявці.
Надалі доля фінансової допомоги вирішуватиметься по кожному із заявників окремо.
Нагадаємо, що "Подробиці" проаналізували, як зростуть пенсії та соціальні виплати в 2022 році.
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