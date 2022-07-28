Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт про нові умови набуття громадянства України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови. Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних Силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №7606, він вносить зміни до закону про громадянство та до мовного закону. Від іспитів звільнені діти, а також особи, які мають стійкі психічні та інтелектуальні порушення.

Іноземці та особи без громадянства мають письмово оформити заяву про те, що в разі набуття громадянства України вони складуть іспити. Невиконання зобов’язання про складання іспитів буде підставою для втрати громадянства України.

Нагадаємо, що "Подробиці" детально проаналізували іспити для тих, хто хочу стати українцем.