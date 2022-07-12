Такий іспит, як умова набуття громадянства, для решти категорій - став обов'язковим рік тому.

Хочеш стати українцем - склади іспит. Президент доручив уряду розглянути можливість запровадження обовʼязкового і комплексного іспиту для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство. Така петиція з'явилася на сайті президента ще наприкінці весни.

То що пропонують питати у тих, хто хоче стати громадянином України? Та які умови для отримання українського паспорту зараз? Анна Каменєва розкаже.

Паспорт громадянина України. Документ, який дає право їздити без віз до 143 країн світу. Аби його отримати, іноземцю треба виконати певні умови. У заяві засвідчити, що дотримуватиметься української Конституції та законів, відмовитися від іноземного громадянства, безперервно проживати упродовж 5 років на території України, підтвердити наявність доходів, отримати дозвіл на імміграцію та володіти державною мовою або її розуміти.

Едуард Багіров, адвокат:

Иностранные граждане после подачи заявления на получение гражданства ждут в среднем от года до 2 лет. В связи с войной иностаранных граждан которые воюют в составе ВСУ - им сделали упрощенную процедуру и они могут получить гораздо быстрее.

Також український паспорт отримати можна за указом президента. Йдеться про осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або становлять державний інтерес.

Леонід Гілевич, юрист:

Їм не потрібно підтверджувати наявність постійного доходу. Їм не потрібно отримувати дозвіл на іміграцію. Їм не потрібно дотримуватися строку проживання на території України. Для деяких категорій встановлюється строк у 3 роки - це особи, які проходять службу в Збройних силах України. Їм не потрібно здавати іспит про знання української мови.

А такий іспит, як умова набуття громадянства, для решти категорій - став обов'язковим рік тому.

Володимир Мозгунов, голова Національної комісії зі стандартів державної мови:

Сертифікати отримали 627 осіб, які хочуть набути громадянство україни. Була перерва від часу від кінця лютого 2022 року. Але три тижні тому комісія відновила іспит на набуття громадянства і вже 54 особи отримати сертифікат.

А як в інших країнах? Звісно, у кожної держави є свої вимоги щодо безперервного проживання в країні - десь 8, десь 10 років. Обов`язкова сплата податків та соцвнесків. І звісно, знання мови. А як щодо екзаменів?

Аби стати громадянином Польщі, треба здати іспит із мови - усний та письмовий. Щоб отримати німецький паспорт - треба пройти тест із 33 запитань. А вони - про все, що стосується країни - від того, яка тварина намальована на гербі або в яке свято у німців маскарад до - які є партії та коаліції або що вирішує опозиція. Тест можна проходити безліч разів. У Латвії треба здати 3 екзамени - на знання мови, історії, права та гімну країни. У Бельгії - два іспити - з мови та загальний - зі знання того, як працює країна. Або ж мати сертифікат з інтеграційних курсів.

В Україні екзамен теж має бути обов'язковим для усіх і не лише на знання мови - така петиція наприкінці травня з'явилася на сайті президента.

Іспит має включати: Тест з української мови. Тест з історії України. Кандидати можуть здавати тести ЗНО. Тест має зараховуватися зданим при отриманні 140 балів і вище. Тест на знання Конституції України. Кандидати можуть здавати той самий тест, що наразі здають кандидати на зайняття вакантних посад державної служби всіх категорій. Вивчення державного гімну України.

Президент напередодні доручив кабміну опрацювати і розглянути цю пропозицію. Бо для цього необхідні законодавчі зміни. А ще подав до парламенту законопроект про особливий статус для поляків. Згідно з документом, їм дозволять перебувати в Україні упродовж 18 місяців. Поляки також отримають право на працевлаштування, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування та окремі соцвиплати.