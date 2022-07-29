Окупанти продовжують обстріли Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За минулу добу, 28 липня, загинули вісім мирних жителів. Поранення отримали ще 19 осіб,

За 28 липня росіяни вбили вісім мирних жителів Донеччини - трьох у Бахмуті, двох у Торецьку, одного в Орлівці, одного у Гірнику та одного у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення.

Згідно з новими даними ОВА, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинули 656 осіб, ще 1696 отримали поранення. Ці цифри не включають Маріуполь та Волноваху, де загинули та постраждали тисячі людей.