Ситуація у Тайвані: як у демократичному куточку Китаю готуються боронити свої цінності [ Редагувати ]
Двогодинна розмова. Президент США Джозеф Байден поговорив із лідером Китаю. Сі Цзіньпін наголосив, що США повинні дотримуватися принципу "одного Китаю". У відповідь Байден попередив про неприпустимість погроз миру у Тайваню.
А самі жителі острівної автономії - в очікуванні загострення. І масово йдуть на курси військової підготовки для цивільних. Охочих навчитися захищати себе і свою землю побільшало після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тайванці кажуть - українські воїни надихають їх, адже щодня доводять: дати відсіч велетенському загарбнику - можливо.
Як у демократичному куточку Китаю готуються боронити свої цінності? Розповість Ольга Жидецька.
На цих тренуваннях - усе максимально наближене до реальних умов. Повне екіпування, міське середовище, бойові завдання. Навіть зброя - хоч це і муляж, важить, як справжня. Та й загроза, через яку жителі Тайваню масово пішли вчитися тримати військову оборону, - цілком реальна.
Позивний "Проф", слухач курсу з ведення бойових дій у місті:
Війна між Росією та Україною - важлива причина, з якої я сьогодні тут.
Повномасштабна агресія Москви змусила тайванців задуматися - як поведе себе Китай щодо демократичної автономії. Жителі островів стривожені, як ніколи. Напруженість у взаєминах Тайваню та Пекіну наростала упродовж попередніх років, і нині дедалі більше побоювань - комуністичний Китай обере воєнний спосіб вирішення конфлікту.
Макс Чанг, директор курсів:
Від початку російсько-української війни наприкінці лютого людей, що записалися на наші курси, побільшало вчетверо. Відколи почастішали вильоти китайських військових літаків у наш простір, серед тайванців посилилося відчуття кризи.
Позивний "Проф", слухач курсу з ведення міських боїв:
Ми не можемо змінити волю Комуністичної партії Китаю. А вони роблять усе, тільки б зберегти свою владу. Ми мало що можемо вдіяти, але готуємося до будь-якого повороту.
Найпопулярніші напрями навчання - ведення бойових дій у міському середовищі, невідкладна медична допомога та стрільба з вогнепальної зброї. Опанувати все це можна з нуля, незалежно від професії, віку та статі.
Рут Лам, слухачка курсу стрільби з вогнепальної зброї:
Підготуйте парасольку, поки не пішов дощ. Ми не знаємо, коли щось може статися. Якщо у майбутньому вибухне війна, ці вміння можуть знадобитися мені, щоби захистити себе і мою сімʼю.
Так міркує більшість учасників навчання. І боронити їм є що. 7 десятиліть острівна автономія фактично є форпостом демократії у складі комуністичного Китаю. Тут найвищий в Азії рівень життя та магніт для міжнародних інвестицій і бізнес-проєктів. І попри те, що незалежність Китайської республіки Тайвань мало хто визнає, тісні звʼязки з Тайбеєм підтримують усі розвинені країни.
Макс Чанг, директор курсів військової підготовки для цивільних:
Ми люди цієї землі. У нас тут своє життя і наша власна добірка цінностей, і ми не хочемо впливу зовнішніх сил. Тому, якщо є ціна, яку потрібно заплатити за захист наших родин, я вірю, є люди, готові це зробити.
Тайвань має велику підтримку США, зокрема, договір про допомогу, у разі воєнної загрози. Шириться і офіційна взаємодія - спікерка конгресу Ненсі Пелосі оголосила про намір відвідати автономію. Це стало історичною подією. І страшенно роздратувало офіційний Пекін.
Чжао Ліцзянь, спікер Міністерства закордонних справ Китаю:
Міністерство національної оборони Китаю заявило, якщо США наполягатимуть на своєму, китайські вояки не чекатимуть, склавши руки і вживатимуть рішучих заходів, щоби припинити будь-які спроби відокремити Тайвань від Китаю. Ми - китайці - відповідаємо за свої слова.
Тому Тайвань готується до можливої ескалації. Підсилює Військово-повітряні сили власними розробками. І проводить потужні щорічні морські навчання з перехоплення ракет за участі флоту та авіації.
Цай Інвень, президент Тайваню:
Точні і послідовні навчання демонструють здатність і рішучість Збройних сил Тайваню захищати наші домівки і нашу країну. Тож продовжуймо боротьбу за захист нашої батьківщини!
Також у столиці відбулися наймасштабніші в історії республіки навчання з цивільної оборони. Їхній сценарій прописали за українськими подіями - на випадок масованих ракетних обстрілів з материка. При цьому тайванці не приховують: захисниками України щиро захоплюються, адже вони показали всьому світові - як можна дати гідну відсіч агресорові, що в рази переважає за кількістю війська та зброї.
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Ситуація довкола України й Тайваню досить схожа. Адже і ми, і вони опинилися на перехресті інтересів Сходу і Заходу. І від того, хто переможе у цьому геополітичному двобої, залежатиме, яким буде світ завтра.
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