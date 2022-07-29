Двогодинна розмова. Президент США Джозеф Байден поговорив із лідером Китаю. Сі Цзіньпін наголосив, що США повинні дотримуватися принципу "одного Китаю". У відповідь Байден попередив про неприпустимість погроз миру у Тайваню.

А самі жителі острівної автономії - в очікуванні загострення. І масово йдуть на курси військової підготовки для цивільних. Охочих навчитися захищати себе і свою землю побільшало після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тайванці кажуть - українські воїни надихають їх, адже щодня доводять: дати відсіч велетенському загарбнику - можливо.

Як у демократичному куточку Китаю готуються боронити свої цінності? Розповість Ольга Жидецька.

На цих тренуваннях - усе максимально наближене до реальних умов. Повне екіпування, міське середовище, бойові завдання. Навіть зброя - хоч це і муляж, важить, як справжня. Та й загроза, через яку жителі Тайваню масово пішли вчитися тримати військову оборону, - цілком реальна.

Позивний "Проф", слухач курсу з ведення бойових дій у місті:

Війна між Росією та Україною - важлива причина, з якої я сьогодні тут.

Повномасштабна агресія Москви змусила тайванців задуматися - як поведе себе Китай щодо демократичної автономії. Жителі островів стривожені, як ніколи. Напруженість у взаєминах Тайваню та Пекіну наростала упродовж попередніх років, і нині дедалі більше побоювань - комуністичний Китай обере воєнний спосіб вирішення конфлікту.

Макс Чанг, директор курсів:

Від початку російсько-української війни наприкінці лютого людей, що записалися на наші курси, побільшало вчетверо. Відколи почастішали вильоти китайських військових літаків у наш простір, серед тайванців посилилося відчуття кризи.

Позивний "Проф", слухач курсу з ведення міських боїв:

Ми не можемо змінити волю Комуністичної партії Китаю. А вони роблять усе, тільки б зберегти свою владу. Ми мало що можемо вдіяти, але готуємося до будь-якого повороту.

Найпопулярніші напрями навчання - ведення бойових дій у міському середовищі, невідкладна медична допомога та стрільба з вогнепальної зброї. Опанувати все це можна з нуля, незалежно від професії, віку та статі.

Рут Лам, слухачка курсу стрільби з вогнепальної зброї:

Підготуйте парасольку, поки не пішов дощ. Ми не знаємо, коли щось може статися. Якщо у майбутньому вибухне війна, ці вміння можуть знадобитися мені, щоби захистити себе і мою сімʼю.

Так міркує більшість учасників навчання. І боронити їм є що. 7 десятиліть острівна автономія фактично є форпостом демократії у складі комуністичного Китаю. Тут найвищий в Азії рівень життя та магніт для міжнародних інвестицій і бізнес-проєктів. І попри те, що незалежність Китайської республіки Тайвань мало хто визнає, тісні звʼязки з Тайбеєм підтримують усі розвинені країни.

Макс Чанг, директор курсів військової підготовки для цивільних:

Ми люди цієї землі. У нас тут своє життя і наша власна добірка цінностей, і ми не хочемо впливу зовнішніх сил. Тому, якщо є ціна, яку потрібно заплатити за захист наших родин, я вірю, є люди, готові це зробити.

Тайвань має велику підтримку США, зокрема, договір про допомогу, у разі воєнної загрози. Шириться і офіційна взаємодія - спікерка конгресу Ненсі Пелосі оголосила про намір відвідати автономію. Це стало історичною подією. І страшенно роздратувало офіційний Пекін.

Чжао Ліцзянь, спікер Міністерства закордонних справ Китаю:

Міністерство національної оборони Китаю заявило, якщо США наполягатимуть на своєму, китайські вояки не чекатимуть, склавши руки і вживатимуть рішучих заходів, щоби припинити будь-які спроби відокремити Тайвань від Китаю. Ми - китайці - відповідаємо за свої слова.

Тому Тайвань готується до можливої ескалації. Підсилює Військово-повітряні сили власними розробками. І проводить потужні щорічні морські навчання з перехоплення ракет за участі флоту та авіації.

Цай Інвень, президент Тайваню:

Точні і послідовні навчання демонструють здатність і рішучість Збройних сил Тайваню захищати наші домівки і нашу країну. Тож продовжуймо боротьбу за захист нашої батьківщини!

Також у столиці відбулися наймасштабніші в історії республіки навчання з цивільної оборони. Їхній сценарій прописали за українськими подіями - на випадок масованих ракетних обстрілів з материка. При цьому тайванці не приховують: захисниками України щиро захоплюються, адже вони показали всьому світові - як можна дати гідну відсіч агресорові, що в рази переважає за кількістю війська та зброї.