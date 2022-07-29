Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, засудженому за вбивство мешканця Сумської області. Довічне ув'язнення для нього замінено на 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє видання Ґрати.

23 травня Солом'янський суд Києва визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством 62-річного жителя села Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова. Він загинув 28 лютого 2022 року.

Суд відкинув доводи захисту, що окупант нібито виконував наказ, оскільки його віддав військовий, який не був командиром Шишимаріна, а сам наказ був злочинним. 21-річний Вадим Шишімарін визнав свою провину і покаявся.

Ексгенпрокурор України Ірина Венедиктова припускала можливість його обміну на полонених українських військових.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада дозволила звільняти від кримінального переслідування російських полонених, які йдуть на обмін.