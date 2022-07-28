Рада дозволила звільняти від кримінального переслідування російських полонених, які йдуть на обмін [ Редагувати ]
Російські військові, які перебувають в українському полоні та засуджені за злочини, звільнятимуться від кримінального переслідування чи відбування покарання під час обміну. Відповідний законопроєкт 28 липня ухвалила Верховна Рада. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Запроваджується нове поняття: "особа, щодо якої прийнято рішення про обмін як військовополоненого" - це будь-яка особа, що включена відповідним уповноваженим органом у список на обмін як військовополоненого. Такі зміни спрощують умови для обміну полоненими в умовах війни.
Рішення про обмін такої особи є підставою для припинення кримінального провадження, а також звільнення від відбування покарання.
У пояснювальній записці йдеться, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і запровадженням воєнного стану стала нагальною необхідність оперативно вирішувати питання про обмін обвинувачених чи засуджених осіб з-поміж військовополонених.
Якщо засудженого знову затримають в Україні у зв'язку з його участю у бойових діях, суд направить його для подальшого відбування призначеного раніше покарання.
Однією з найгучніших справ, порушених в Україні щодо російських військових, стала справа Вадима Шишимаріна, який отримав довічне увезення. Суд визнав його винним у вбивстві 62-річного мешканця Сумщини.
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