Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо з боку Росії надходитиме військова загроза. Про це заявила президент країни Майя Санду на пресконференції під час візиту до Румунії, передає Realitatea.

Ми стурбовані та допускаємо різні сценарії розвитку подій, включаючи найпесимістичніші. У ситуації, якщо Росія спробує атакувати Республіку Молдова, очевидено, що ми попросимо допомогу.

Санду повідомила, що уряд Молдови аналізує зовнішні загрози та можливі внутрішні джерела дестабілізації. Вона окремо наголосила на ситуації у Придністров'ї, яка загострилася наприкінці квітня.

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25 квітня біля будівлі Міністерства держбезпеки самопроголошеної ПМР у Тирасполі сталася серія вибухів, 26 квітня пролунали два вибухи у селищі Маяк. Повідомлялося про теракт у військовій частині в Парканах.

У ПМР запровадили найвищий рівень терористичної загрози. 5 травня місцеві ЗМІ повідомили про стрілянину на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що голова МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв 21 липня заявив про намір домагатися незалежності з подальшим входженням до складу Росії.