Придністров'я має намір увійти до складу росії: як віадрегували у Молдові [ Редагувати ]
Голова МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв заявив про намір домагатися незалежності з подальшим входженням до складу росії. Про це пише Newsmaker.
За його словами, вектор Придністров'я протягом усіх років існування регіону "залишається незмінним".
Це відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до рф. Незалежність країни - безумовний пріоритет.
В Бюро реінтеграції Молдови відреагували на заяву Ігнатьєва, заявивши, що міжнародні партнери і конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.
У відомстві підкреслили, що реінтеграція Молдови є основною метою переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.
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