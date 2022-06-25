Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв погрожує Молдові відключенням газу у відповідь на заяву спікера парламенту про необхідність підтримати санкції проти росії.

Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих"энергических и других ресурсов, а вообще никаких.

Нагадаємо, що 23 червня на саміті ЄС було погоджено надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Після цього у правлячій партії Молдови заявили, що статус кандидата зобов'язує країну приєднатися до санкцій проти росії.

Медведєв заявляє, що вступ Молдови до Євросоюзу розтягнеться на десятиліття, тож швидше було б набути членства в ЄС за допомогою "створення нової Великої Румунії (Romania Mare)", яка б "поглинула" Молдову.

Румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии... Со стороны Бухареста речь идёт даже не об объединении "братских народов" в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою "временно отколовшуюся" провинцию.

Медведєв стверджує, що румунські чиновники "останнім часом відкрито нарощують різноформатні зусилля щодо "легального" поглинання Молдови". Прикладів подібних "зусиль" він не навів, однак пригрозив, що "якщо почнеться серйозна буча навколо аншлюсу Молдови з Румунією, слід мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тис. громадян Росії".

Нагадаємо, що в середині червня у Молдові заборонили показувати російські новини.