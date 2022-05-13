Вранці 13 травня у самопроголошеному Придністров'ї (Молдова) сталося два напади. Про це повідомляє МВС "республіки".

О 4:15 ранку невідомий кинув пляшку з запалювальною сумішшю у будівлю нафтобази в Тирасполі. Поруч із нею зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік і кинув у її бік "коктейль Молотова".

За півгодини два "коктейлі Молотова" прилетіли до будівлі "республіканського" військкомату. Одна з пляшок від удару відлетіла на тротуар, інша застрягла у ґратах вікна. Пожежу швидко загасили.

За даними місцевих силовиків, машина мала іноземні номери, але, якої саме країни, не повідомляється.

Нагадаємо, що 3 травня у Придністров'ї запобігли теракту на телерадіоцентрі у селищі Маяк. 25 квітня біля будівлі Міністерства держбезпеки "республіки" сталася серія вибухів, 26 квітня пролунало два вибухи в Маяку. Повідомлялося про теракт у військовій частині в Парканах.

Раніше повідомлялося, що окупанти привели у повну бойову готовність армію в невизнаному Придністров'ї.