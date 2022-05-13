У Придністров'ї намагалися підпалити нафтобазу та військкомат [ Редагувати ]
Вранці 13 травня у самопроголошеному Придністров'ї (Молдова) сталося два напади. Про це повідомляє МВС "республіки".
О 4:15 ранку невідомий кинув пляшку з запалювальною сумішшю у будівлю нафтобази в Тирасполі. Поруч із нею зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік і кинув у її бік "коктейль Молотова".
За півгодини два "коктейлі Молотова" прилетіли до будівлі "республіканського" військкомату. Одна з пляшок від удару відлетіла на тротуар, інша застрягла у ґратах вікна. Пожежу швидко загасили.
За даними місцевих силовиків, машина мала іноземні номери, але, якої саме країни, не повідомляється.
Нагадаємо, що 3 травня у Придністров'ї запобігли теракту на телерадіоцентрі у селищі Маяк. 25 квітня біля будівлі Міністерства держбезпеки "республіки" сталася серія вибухів, 26 квітня пролунало два вибухи в Маяку. Повідомлялося про теракт у військовій частині в Парканах.
Раніше повідомлялося, що окупанти привели у повну бойову готовність армію в невизнаному Придністров'ї.
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