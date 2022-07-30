В ніч на суботу, 30 липня, в Енергодарі пролунали вибухи. Мер міста Дмитро Орлов розповів деталі. Про це повідомляється у його Telegram.

Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії рф звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків.

За його словами, постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.