Нічні вибухи в Енергодарі: мер розповів подробиці [ Редагувати ]
Фото: t.me/orlovdmytroEn
В ніч на суботу, 30 липня, в Енергодарі пролунали вибухи. Мер міста Дмитро Орлов розповів деталі. Про це повідомляється у його Telegram.
Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії рф звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків.
За його словами, постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.
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