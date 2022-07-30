Речник МЗС Олег Ніколенко заявив про те, що заклик посольства росії до страти бійців полку "Азов" не відрізняє російських дипломатів від військових їхньої країни. Всі вони мають відповісти за свої злочини. Про це повідомляється у Twitter речника.

Прочитайте це, коли вам кажуть, що росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих військових злочинів і повинні відповідати.

Так, на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку "Азов", написавши, що українські бійці нібито "заслуговують смерті через повішання".

В Офісі президента України відповіли. Так голова ОП Андрій Єрмак заявив, це лише черговий доказ, що росія - держава-терорист і для цього вже вдосталь доказів.