Під Бахмутом ворог має частковий успіх і закріплюється на околицях Семигір'я - Генштаб [ Редагувати ]
На Слов'янському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках українські захисники відбили ворожі штурми, однак на Бахмутському напрямку російські війська мають частковий успіх після штурму Семигір'я і закріплюються на його околицях. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні 30 липня.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація змін не зазнала. На останньому, у прикордонних районах, триває інженерне обладнання позицій та ведення повітряної розвідки БпЛА.
- На Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб’яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.
- На Слов'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Ворог намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мав, відійшов.
- На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури, намагається створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення.
- Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для сковування дій та запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань.
- На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Краматорська, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Переїзного. Завдав авіаційного удару поблизу Івано-Дар'ївки.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ з усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки та Зайцевого. Вів штурмові дії у напрямках Пилипчатине - Покровське та Доломітне - Травневе, успіху не мав, відійшов.
- Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір'я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту.
- На Авдіївському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка. Завдав авіаудару біля Авдіївки.
- З метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка, Спартак - Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА.
- На Новопавлівському напрямку відзначено обстріли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар’їнки. Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка - Павлівка, успіху не мав, відійшов.
- На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не вів, здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням ствольної артилерії, РСЗВ та озброєння танків в районах населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка. Вів повітряну розвідку положення наших військ БпЛА.
- На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку, здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкине, Кам’яне, Кар’єрне, Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, Широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки.
- Намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське - Білогірка. У результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання.
Нагадаємо, що ЗСУ за ніч знищили кілька ворожих складів із боєприпасами на півдні.
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