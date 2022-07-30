ЗСУ за ніч знищили кілька ворожих складів із боєприпасами на півдні [ Редагувати ]
Українські захисники продовжують атакувати російських окупантів на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
За минулу ніч ЗСУ знищили декілька складів із боєприпасами та паливом.
Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховує ворог у своїх стратегічних планах.
Вночі українським воїнам вдалося знищити російські склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі Херсонської області.
У Новій Каховці критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення.
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