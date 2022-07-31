Визнання росії спонсором тероризму: Конгрес США встановить критерії [ Редагувати ]
Конгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання росії державою, яка спонсорує тероризм. Про це сказала офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону.
Однак, це не сильно вплине на санкції, які вже діють проти країни.
Коли йдеться про спонсорування тероризму - існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії.
Також Калан відзначила, що визнання росії спонсором тероризму не сильно змінить санкції проти неї.
Тому, що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму.
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