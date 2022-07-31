Конгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання росії державою, яка спонсорує тероризм. Про це сказала офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону.

Однак, це не сильно вплине на санкції, які вже діють проти країни.

Коли йдеться про спонсорування тероризму - існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії.

Також Калан відзначила, що визнання росії спонсором тероризму не сильно змінить санкції проти неї.