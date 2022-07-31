В українських портах почали завантажувати судна зерном на експорт. Після тривалої перерви ЗМІ по всьому світу очікують на відправлення першого вантажу. Про підтримку України та розблокування портів заявили й представники "Великої сімки". Вони напередодні відвідали порт в Одесі.

А от чи довіряє в "зернових угодах" G7 росії та чому Україні необхідно експортувати зерно, навіть попри постійні загрози з боку ворога - далі у матеріалі.

Українське зерно. Останнім часом - одна з головних тем і у світових ЗМІ, і у міжнародному політикумі. Бо блокада росією експорту нашої пшениці означає цілу низку Глобальних проблем.

Це і світове підвищення цін. І створення штучної продовольчої кризи. І, як наслідок, загроза появи ще однієї - міграційної. Та зрештою - ризик реального голоду для мільйонів людей.

І саме тут, у кремлі, засідають головні ініціатори цих бід. Здавалося б, усе просто - замінувати води Чорного моря на підходах до українських портів під приводом так званої "спеціальної військової операції" та фактично паралізувати експорт зерна з України. А взамін - вимагати послаблення санкцій. Словом, спроба чергового шантажу від москви.

Вирішення ситуації, принаймні, на папері, знайшли в Стамбулі. Україна та росія окремо одна від одної підписали угоди з Туреччиною й ООН. За ними, для безпечного експорту зерна розроблять "зернові коридори". Україна навіть попри постійну загрозу одразу розпочала процес завантаження суден.

Володимир Зеленський, президент України:

Віримо, що все це розпочнеться, і коли все це розпочнеться, то всі витримають свої безпекові гарантії. І в безпечному стані будуть як кораблі, так і люди, які ризикують своїм життям на сьогодні. Тому що ми не знаємо, як цей процес піде, тому що ми знаємо, з ким ми маємо справу.

Таку заяву з вірою в угоду та водночас пересторогою президент зробив під час свого візиту до Одеси. Туди ж напередодні прибули представники "великої сімки" і наголосили: угода дуже важлива, Україну підтримують і дякують.

Лариса Ґаладза, посол Канади в Україні:

Кораблі завантажені та готові до відправки. Інші ж судна завантажують зерном також. Тож ми закликаємо росію погодити коридори найближчим часом.

Мелінда Сімонс, посол Великої Британії в Україні:

Ми дуже вдячні Україні за ті зусилля, які вона доклала, щоби це взагалі могло статися. Однак правда в тому, що росія повинна припинити своє вторгнення та надати змогу суднам робити свою роботу. Зокрема, перевозити зерно. Їжу ніколи не можна використовувати як зброю.

Експорт зерна таки має відбутися. Навіть попри постійну загрозу з боку рф. Бо, по-перше, Україна - не росія, і розуміє важливість виконання зобов`язань. По-друге, експорт - це для нас гроші й наповнення бюджету. А це - зміцнення економіки та обороноздатності. І підтримка фермерів. Водночас наміри росіян у цій угоді - зрозумілі не до кінця. Щоправда, здається, досить влучно логіку путіна схарактеризував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Це його прагнення показати країнам, які дотримуються нейтралітету або більше схиляються до російської позиції стосовно війни (в Африці, Азії), що він урятував їх від голоду, від зростання цін на продукти харчування. У всьому іншому я не розумію, навіщо йому це може знадобитися.

А це дуже показово, наскільки Україна - важлива для світу як годувальниця. Бо 40 відсотків зерна продовольчої програми ООН закуповують саме у нас. І поки ж москва зриває наші контракти, б`є по наших житницях та намагається продати крадене - Україна рятує світ від російського голодомору.