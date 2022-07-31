Поки окупанти нищать міста, наші бійці працюють по складах з боєкомплектами

Уряд України оголосив обов'язкову евакуацію жителів Донецької області у більш безпечні регіони, зокрема, через загрозу замерзнути взимку. Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що в Донецькій області зруйновані газогони, тож опалювати міста і села не буде можливості. Тож близько 200 тисяч людей, чверть із яких діти, мають виїхати.

Ще одна загроза - набагато реальніша зараз - постійні ворожі обстріли. Так, щонайменше шість мирних жителів Донецької області загинули минулої доби. Ще 15 були поранені. Російська армія била по школах, залізниці, житлових будинках. Вранці ворог завдав авіаударів по Красногорівці. Ракети спровокували пожежі. Під обстрілами і Слов'янськ -- пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні приміщення. Прилітало в Сіверськ.

Поки окупанти нищать міста, наші бійці працюють по складах з боєкомплектами на окупованій території Луганської і Донецької областей, а вояки 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади з ПЗРК "Ігла" збили над Донеччиною російський СУ-25. Інші подробиці війни на сході - у Євгена Соломіна.

В окупованих росією вісім років тому Алчевську та Первомайську, що на Луганщині, вночі та зранку було неспокійно. У колишньому місті металургів та коксохіміків горів склад…

А в колись шахтарському Первомайську - гупало та вибухало. Детонація боєкомплектів і пожежа, розльоти навкруги не давали окупантам та колаборантам підійти й близько до складів.

Моспине, Іловайськ - підхопили флешмоб від ЗСУ на пожежі на землі та "бавовну" в небі.

У підсумку - мінус кілька складів російської зброї на Донбасі.

В окупованому Сватовому російські терористи обстріляли приватні будинки та гаражі місцевих. Селяни чули вильоти й за кілька секунд прильоти - тож знають, що це бомблять загарбники.

Тим часом окупований Сєвєродонецьк переживає навали російського маразму. Окупанти тут знищили весь комунальний автотранспорт, тепер "дарують" радянсько-допотопні авто, які в народі називають "буханками". Як кажуть - відчуй різницю.

…на черзі монтаж ось таких будинків. В українців собачі будки краще виглядають.

У Луганську окупанти організували аеродром в районі колишнього авіаційного училища. Звідти вивозять вбитих та поранених окупантів. Місцеві фіксують по 15-20 вильотів на добу

В окупованому Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній загарбники так і не спромоглися налагодити подачу газу та світла. Води немає. Під руїнами - тіла загиблих, їх не ховають. Трупний сморід у деяких частинах міст нестерпний.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Окупованим містам Луганщини загрожують інфекції через антисанітарію. Найбільша проблема на окупованих територіях - це вода, точніше її відсутність. Людей рятують тільки свердловини, але вода з них є небезпечною. Орки не розбирають завали, не вивозять сміття, не прибирають тіла загиблих, а отже є загроза інфекцій. До того ж вже є випадки отруєнь після вживання води зі свердловин.

На луганській лінії фронту все стабільно. Білогорівку та Верхньокам'янське наші тримають, відбиваючи спроби ворожих наступів.

На Донеччині росіяни знову обстріляли Слов'янськ. Цього разу руйнувань зазнала центральна частина міста та район автовокзалу.

До цього ракетними ударами рашисти пошкодили багато будівель.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Не дуже добре утро для Слов'янська. Пошкоджено багато багатоповерхівок у центрі. Одна людина поранена.

Окупанти несуть "руській мір" у Слов'янськ з установок залпового вогню "Смерч".

У Краматорську російські ракети вбили одну людину та п'ятьох поранили. Місто зазнало масованого ракетно-бомбового удару.

У меня дома стекла повылитали. Там тамбур. Но стекло вылетело.

Під нищівним вогнем окупантів Бахмут.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського райвідділу поліції:

Касетними боєприпасами поцілили по деяких районах міста. За попередньою інформацією є загиблі, є поранені. Зараз у всіх місцях перебувають рятувальники, поліцейські, фіксують та документують обставини обстрілу.

Вам скорая нужна? - Нет! - А кровь?! - У меня мужа нет. Мужа держала на руках, а его убило.

У Бахмуті після ранкових та нічних атак росіян розпочали проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці зруйнованої двоповерхової будівлі. Тут була автомайстерня. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Проте під завалами можуть бути й інші.

Вот фрагменты снаряда, которые приземлились во дворе.

Після "прильотів" горів ринок, є потрапляння в приватний сектор. Судячи з хвостовиків, що стирчать з асфальту, вогонь рашисти вели з "Урагану".

Освободили меня от машины. Был авианалет. Пол тонны ракета. Воронку чуть позже покажу. Вот…Бахмут.

Евакуюватися з Донеччини допомагають волонтери, військові та поліція. Правоохоронці особливо звертають на увагу на родини з дітьми.

Чего выезжаешь? - Боимся! - Как обстановка в городе? - Такая… Взрывы, бомбят. - Тебе страшно? - Да!

Слов'янськ, Бахмут, Сіверськ, Авдіївка - окупанти не припиняють спроб наступу на цьому напрямку. Наші ж тримають стрій по всьому фронту.