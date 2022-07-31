Прокуратура Лівану заарештувала судно Laodice під прапором Сирії, яке перевозило вкрадене Росією українське зерно. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на генпрокурора Лівану Гассану Вейдату.

27 липня сирійське судно з українським ячменем прибуло до ліванського порту Триполі. Воно перебуватиме під арештом, доки Ліван проводить розслідування щодо його походження.

Посольство України в Лівані 31 липня повідомило, що інформація про те, що на борту сирійського судна, заарештованого у Лівані, зерно, викрадене з України, підтвердилась після проведення експертизи.

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Посольство стверджує, що судно помітили 4 липня під час завантаження в окупованій Феодосії зерном з окупованих Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Власником судна Laodicea є компанія Siria Mar Shipping. І компанія, і судно потрапили під санкції США у 2015 році через зв'язок з режимом сирійського президента Башара Асада.

Нагадаємо, це вже другий випадок із затриманням судна, яке перевозило крадене українського зерна. Попередній закінчився тим, що Туреччина просто відпустила сухогруз, не давши йому розвантажитись.