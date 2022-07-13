У росії мають намір узаконити крадіжку зерна та іншої української продукції. Про це повідомляється на сайті російської держдуми.

Для цього держдума збереться на екстрене засідання. Так, депутати внесли законопроект №163025-8, яким пропонується спростити вивезення сільгосппродукції, внісши зміни до закону "Про митне регулювання". Його хочуть розглянути екстрено вже 15 липня.

Тобто, як пояснюють це у рф, зараз вивезенню українських товарів та продуктів з територій, які окупували російські війська, заважають так звані "митники".

Вони нібито оформлюють продовольчі вантажі з самопроголошених "ДНР", та "ЛНР" та інших окупованих територій "протягом тривалого часу".

В результаті таких заходів і нездійснення вільного пропуску фермерів через державний кордон, подальше ввезення вантажів, що особливо швидко псуються, стає безглуздим.

Таким чином, країна агресор хоче додати до свого митного закону окремий розділ, де з'явиться стаття, яка нібито "узаконить" ввезення українських товарів до росії з "ДНР", "ЛНР" та інших окупованих територій на основі так званого "права Євразійського економічного союзу".