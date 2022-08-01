Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита розповів про те, що аеропорт "Ужгород" не відновить роботу у найближчому майбутньому через низку причин.

Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси.

Він також назвав ще низку причин:

Аеропорт не готовий приймати чи надсилати цивільні рейси на територію Європейського Союзу.

Аеропорт не має відповідних документів на початок роботи.

Небо над Україною закрите, як і закриті всі аеропорти.

Немає підписаних документів з ЄС щодо можливості запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу.

При цьому він запевнив, що робота над відновленням аеропорту ведеться.