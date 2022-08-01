Аеропорт "Ужгород" не відновить роботу у найближчому майбутньому: названо причини [ Редагувати ]
Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита розповів про те, що аеропорт "Ужгород" не відновить роботу у найближчому майбутньому через низку причин.
Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси.
Він також назвав ще низку причин:
- Аеропорт не готовий приймати чи надсилати цивільні рейси на територію Європейського Союзу.
- Аеропорт не має відповідних документів на початок роботи.
- Небо над Україною закрите, як і закриті всі аеропорти.
- Немає підписаних документів з ЄС щодо можливості запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу.
При цьому він запевнив, що робота над відновленням аеропорту ведеться.
Ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри.
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