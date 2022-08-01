Бойові дії в Україні: британська розвідка показала актуальну мапу [ Редагувати ]
Окупанти продовжують наступ на сході України. Про це свідчить карта бойових дій, опублікована Міноборони Великої Британії в Twitter.
Окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах Донецької, Харківської та Луганської областей.
Армія окупантів досі намагається наступати на чотирьох напрямках. Значних успіхів протягом останніх днів у росіян немає. Водночас фіксується перекидання ворожих військ зі східного фронту на південний для стримування контрнаступу українських військ у Херсонській області.
Окупанти намагаються зміцнити позиції на півдні десантними військами, які раніше були задіяні для наступу на Слов'янськ. Також активна ротація військ помічена в окупованому Криму.
ЗСУ плавно, але успішно просуваються вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 1, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 August 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/qMPs8CICqw
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/q64Dvj83mB
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