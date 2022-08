Окупанти продовжують наступ на сході України. Про це свідчить карта бойових дій, опублікована Міноборони Великої Британії в Twitter.

Окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах Донецької, Харківської та Луганської областей.

Армія окупантів досі намагається наступати на чотирьох напрямках. Значних успіхів протягом останніх днів у росіян немає. Водночас фіксується перекидання ворожих військ зі східного фронту на південний для стримування контрнаступу українських військ у Херсонській області.

Окупанти намагаються зміцнити позиції на півдні десантними військами, які раніше були задіяні для наступу на Слов'янськ. Також активна ротація військ помічена в окупованому Криму.

ЗСУ плавно, але успішно просуваються вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 August 2022



