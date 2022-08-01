Інформація про відкриття ресторанів McDonald's в Україні у серпні є неправдивою. Про це заявила керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's Алеся Муджирі.

Популярна компанія швидкого харчування дійсно має амбіції відновити роботу в окремих регіонах, проте конкретного рішення, планів та графіків відкриття немає.