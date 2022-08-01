Відкриття McDonald's у серпні: в компаніїї зробили заяву [ Редагувати ]
Інформація про відкриття ресторанів McDonald's в Україні у серпні є неправдивою. Про це заявила керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's Алеся Муджирі.
Популярна компанія швидкого харчування дійсно має амбіції відновити роботу в окремих регіонах, проте конкретного рішення, планів та графіків відкриття немає.
Ця інформація є неправдивою. Зараз ми постійно оцінюємо ситуацію. У деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації не можемо озвучувати конкретні плани. Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому
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