Італія, Німеччина та Угорщина стоять на захисті повітряного простору країн Балтії [ Редагувати ]
Італія, Німеччина та Угорщина відсьогодні стоять на захисті повітряного простору країн Балтії. Винищувачі цих держав тепер патрулюють небо над Естонією, Латвією та Литвою у межах місії НАТО, яка розширилася після широкомасштабного наступу рф на Україну. Посилився контингент і в Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині. Більше про роботу натівських військ на східному фланзі розкаже Олена Абрамович.
Урочисте підняття прапорів, військовий хор. Так днями святкували надання імені американській військовій базі у Польщі
Ласкаво просимо до бази Костюшко у чудовій Познані в Польщі.
У 2020-му, коли база створювалась, її планували назвати Дональд Трамп. Тепер передумали і дали імʼя польського генерала Тадеуша Костюшка. Він - національний герой і поляків, і американців. Брав участь в американській революції, яка привела США до незалежності. Тепер американські війська допомагають запобігти посяганням на незалежність Польщі.
Маріуш Блащек, міністр Національної оборони Польщі:
Ми цінуємо відносини між нашими військовими. Тому, солдати, дуже вам дякую вашу службу тут, пліч о пліч з польськими солдатами. Я переконаний, що разом ми сильніші.
А це вже натівське підсилення у Румунії. Авіабаза на узбережжі Чорного моря.
Тут американські військові тренуються разом з румунськими - з кінця червня. І таких баз на східних кордонах ЄС чимало.
Джозеф Макджі, генерал-майор, головнокомандувач 101 дивізії ВДВ:
Ця церемонія, і що ще важливіше, наше розгортання в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині відображає тверду відданість Сполучених Штатів нашим союзникам по НАТО.
В усіх виступах - і європейських, і американських генералів звучить фраза - "неспровокована агресія росії проти України". Саме вона стала причиною цих інтенсивних тренувань. Західні бійці опановують зброю. Часом і ту, якою українці уже відбиваються від росіян.
Джозеф Макджі, генерал-майор, головнокомандувач 101 дивізії ВДВ:
Ми з вами усього за 320 кілометрах від бойових дій, які сьогодні відбуваються в Херсоні, Україні. А це означає, що наше розгортання в Румунії робить нас найбільш передовою силою в армії Сполучених Штатів.
Сили швидкого реагування Альянс розгортає на східному фланзі - тобто на кордоні з Україною і поблизу рф - з небаченими раніше масштабами.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Ще наприкінці червня тут, у Брюсселі, вирішили збільшити кількість готових до бою натівських військ у понад сім разів, порівняно з останніми роками. Їх буде 300 тисяч замість 40-ка. Вони уже тренуються. І стали чіткою відповіддю путіну. На його вимоги відвести усі війська зі східного флангу НАТО, Альянс відреагував з точністю до навпаки.
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