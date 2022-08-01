Винищувачі цих держав тепер патрулюють небо над Естонією, Латвією та Литвою у межах місії НАТО

Італія, Німеччина та Угорщина відсьогодні стоять на захисті повітряного простору країн Балтії. Винищувачі цих держав тепер патрулюють небо над Естонією, Латвією та Литвою у межах місії НАТО, яка розширилася після широкомасштабного наступу рф на Україну. Посилився контингент і в Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині. Більше про роботу натівських військ на східному фланзі розкаже Олена Абрамович.

Урочисте підняття прапорів, військовий хор. Так днями святкували надання імені американській військовій базі у Польщі

Ласкаво просимо до бази Костюшко у чудовій Познані в Польщі.

У 2020-му, коли база створювалась, її планували назвати Дональд Трамп. Тепер передумали і дали імʼя польського генерала Тадеуша Костюшка. Він - національний герой і поляків, і американців. Брав участь в американській революції, яка привела США до незалежності. Тепер американські війська допомагають запобігти посяганням на незалежність Польщі.

Маріуш Блащек, міністр Національної оборони Польщі:

Ми цінуємо відносини між нашими військовими. Тому, солдати, дуже вам дякую вашу службу тут, пліч о пліч з польськими солдатами. Я переконаний, що разом ми сильніші.

А це вже натівське підсилення у Румунії. Авіабаза на узбережжі Чорного моря.

Тут американські військові тренуються разом з румунськими - з кінця червня. І таких баз на східних кордонах ЄС чимало.

Джозеф Макджі, генерал-майор, головнокомандувач 101 дивізії ВДВ:

Ця церемонія, і що ще важливіше, наше розгортання в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині відображає тверду відданість Сполучених Штатів нашим союзникам по НАТО.

В усіх виступах - і європейських, і американських генералів звучить фраза - "неспровокована агресія росії проти України". Саме вона стала причиною цих інтенсивних тренувань. Західні бійці опановують зброю. Часом і ту, якою українці уже відбиваються від росіян.

Джозеф Макджі, генерал-майор, головнокомандувач 101 дивізії ВДВ:

Ми з вами усього за 320 кілометрах від бойових дій, які сьогодні відбуваються в Херсоні, Україні. А це означає, що наше розгортання в Румунії робить нас найбільш передовою силою в армії Сполучених Штатів.

Сили швидкого реагування Альянс розгортає на східному фланзі - тобто на кордоні з Україною і поблизу рф - з небаченими раніше масштабами.

Олена Абрамович, кореспондентка: