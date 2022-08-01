Спонсор тероризму. У Конгресі Сполучених Штатів із кожним днем все більше дискусій, обговорень, навіть тиску на адміністрацію, щоб внести Росію до цього чорного списку. Сенат таку ідею підтримав, про це багато говорили. І зараз головні баталії - у Палаті представників. За ними спостерігає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко, від нього - і дізнаємося всі подробиці.

Звернутися до Державного секретаря, аби він вніс Росію до переліку країн-спонсорів тероризму? Зроблено! Вже є резолюція Сенату. Попередити главу Держдепу, що законодавці і самі можуть це зробити, якщо адміністрація не поспішатиме? Теж було. Особисто Ненсі Пелосі дзвонила Тоні Блінкену. Ну і от зараз - новий поворот.

П'ятірка конгресменів, а серед них і демократи, і республіканці (це дасть можливість щодо цього питання досягти єдності двох ворогуючих партій) - запропонувала законопроект, в якому записано - процитую – "Російська Федерація визначається як держава, уряд якої неодноразово сприяв актам міжнародного тероризму". Тобто - пропонують ухвалити це рішення просто тут, у стінах Конгресу, припинити дискусію із Держдепом, зробити все самим.

Так, знадобиться ще згода Сенату, але і там голосів вистачить. І залишиться переконати президента Байдена поставити свій підпис, щоб Росія приєдналася до "чорного списку", куди зараз входять Північна Корея, Сирія, Куба та Іран. Тут, звісно, є юридична колізія, оскільки раніше сам Конгрес і надав держсекретарю повноваження визначати країну терористичною. Але один з авторів нового законопроекту, конгресмен Том Маліновський пояснив журналістам - мовляв, "Конгрес може ухвалити закон, який надає виконавчій владі повноваження щось робити, але це не заважає Конгресу самому продовжувати ухвалювати закони щодо цього".

І що перед тим, як вийти із такою ініціативою, консультувалися із юридичним управлінням, і там сказали - цілком можна "обійти" адміністрацію. І є вже коментар іншого співавтора законопроекту, конгресмена Теда Лью. Каже – "Сполучені Штати повинні використовувати всі наявні інструменти, щоб зупинити Росію". "Росія підтримує сили, які здійснюють терористичні дії проти мирного населення по всьому світу, від Сирії до України. Визначаючи Росію державою-спонсором тероризму, законодавстві посилять наслідки для неї".

Ну і щодо подальшого розвитку подій. Більшість в Конгресі - в однопартійців Байдена, демократів. Звісно ж, вони хотіли б дати Державному департаменту шанс внести Росію до терористичного списку своїм рішенням. Сенатор Грем, наприклад, припускає, що Тоні Блінкен зараз обережний із цим саме через спроби адміністрації Байдена звільнити двох американських ув'язнених із Росії. І що Держдепу просто потрібен час.

Але у будь-якому разі настрої в Конгресі зрозумілі. Це навіть певна "тактика тиску", оскільки в адміністрації тепер чітко бачать позицію і Сенату, і Палати представників щодо цього питання.