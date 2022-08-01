Посада на міжнародній арені чи кар'єра на телебаченні. Що чекає на британського прем'єра після відставки? 5 вересня Борис Джонсон буде змушений покинути офіс на Даунінг-стріт, 10. Які варіанти нового працевлаштування і чи залишиться харизматичний лідер у великій політиці - розбиралася Світлана Чернецька в Лондоні.

Людина багатьох талантів. Борис Джонсон не раз дивував публіку і брався за доволі несподівані завдання.

Хоча й не завжди без зачіпки - ось знамениті кадри, коли він застряг на канатній дорозі під час відкриття Олімпійських ігор. Але загалом - досвіду британського прем'єра можна позаздрити.

Джон Керрі, Держсекретар США 2013-2017рр:

Цей чоловік - дуже розумний і дуже здібний.

Мало хто з політиків може похвалитися тим, що виграв кожні вибори в житті, в яких брав участь. Він двічі став мером Лондона, був на боці переможців у референдумі з брекзиту і врешті привів до парламенту найбільшу кількість консерваторів і став прем'єр-міністром. Амбітності йому точно не позичати.

Вже у вересні Борис Джонсон позбудеться головної посади в країні. Він повернеться на лаву парламента простим депутатом. Хоча навряд чи надовго залишиться у тіні. Сам прем'єр не розповідає, чим займатиметься після відставки. Але вже зрозуміло, що від пропозицій у нього відбою не буде.

Він обожнює бути у центрі уваги. Тож велика вірогідність, що телебачення не залишиться без його персони. Тим паче, що й тут йому досвіду не позичати.

Алекс Лапаті, менеджер букмекерської компанії:

У нас є ставки щодо того, яким буде наступний крок Бориса Джонсона. Напевно вже трохи запізно для участі у "Танцях з зірками", бо вони стартують восени. І йому вже неактуальне романтичне шоу, де знаходять своїх половинок під назвою "Острів кохання". Але ставки 33 до одного, що у наступні 5 років Борис з'явиться у шоу на виживання.

Насправді ж, Борис може цілити вище - і запустити власне ток-шоу. Тим паче, що ще до політичної кар'єри - добре освоївся у кріслі ведучого праймових програм.

Тоні Треверс, експерт з питань уряду, професор Лондонської школи економіки:

Це точно буде програма, яку буде цікаво дивитися, дуже ймовірно, що на політичну тематику, але, можливо, й інші аспекти життя. Бо він дуже талановитий. Він вміє достукатися до людей, людям подобається з ним говорити, він смішний, тож він точно буде цікавий телевізійним продюсерам. І не тільки у Великій Британії, я підозрюю, що і в Сполучених Штатах теж його чекатимуть.

Та й журналістика для Бориса - це перша професія. Він був кореспондентом і навіть редактором впливових британських видань. Звідси й його любов до слова. У доробку Джонсона - десяток авторських книжок.

Політичний детектив "72 незаймані діви", сатирична поема "Небезпека настирливих батьків" і знаменита біографія попередника Вінстона Черчіля. Борис Джонсон вже зробив собі літературне ім'я, а його романи мають успіх і серед критиків, і серед читачів. Свого часу вже давно чекає біографія Вільяма Шекспіра. Контракт на цю книжку був підписаний ще 7 років тому. Без сумніву бестселлером стане і автобіографія самого Джонсона. Тож не виключено, що політик повністю зосередиться на письменництві.

Тоні Треверс, експерт з питань уряду, професор Лондонської школи економіки:

У нього буде достатньо пропозицій, з яких обирати. Він дуже досвідчений журналіст та письменник, він здатен перетворювати слова на золото і це чудове вміння. Його оцінить кожен, хто намагався писати і заробляти цим на життя. Швидко і добре писати - надзвичайний талант, і логічно - використовувати найсильніші сторони у пошуку нової роботи

Хоча й політичні навички відкидати не варто. Бо у високих владних кабінетах Борис вже майже 15 років. А завдяки безапеляційній позиції щодо війни в Україні заробив собі репутацію на міжнародній арені.

Джон Кампфнер, виконавчий директор аналітичного інституту міжнародних відносин Chatham House:

Навіть ті люди, які, як і я, інстинктивно на кожному кроці ставилися до Джонсона дуже критично, повинні визнати, що підхід Британії до України був сміливішим, ніж у більшості країн, був більш рішучим, як з точки зору військової підтримки та поставок зброї, так і з точки зору однозначної політичної підтримки. Бориса дійсно вважають героєм - і не лише в Україні, але й в деяких інших країнах.

І в Києві вже зазвучали заклики висунути кандидатуру британського прем'єра - на посаду очільника НАТО. Наступного року закінчується каденція Єнса Столтенберга. І військовий альянс має отримати нового генсека. Зважаючи на амбітність Бориса, така перспектива не може йому не лестити. Але от минулий дипломатичний досвід - далеко не на його користь.

Тоні Треверс, експерт з питань уряду, професор Лондонської школи економіки:

Він настільки звик говорити прямо, все, що спадає на думку, жартувати, частково саме тому, що працював у журналістиці, і в журналістиці це добра якість. Але коли ти міністр закордонних справ будь-якої країни, чи очолюєш міжнародну інституцію, ти мусиш керуватися дипломатичними приємностями, мусиш вміти говорити закодовано, пом'якшувати питання в перемовинах і так само як гравець у шахи - продумувати ходи наперед, я просто не думаю, що це ключові якості Бориса Джонсона, не тому, що у нього немає сильних рис, просто дипломатія - не одна із них.

Інша проблема усіх міжнародних ролей - хоч в НАТО, хоч в ООН - усюди фіксована зарплата. І значно скромніша, ніж у приватному секторі. Навіть на престижній прем'єрській посаді Борис часто скаржився друзям, що йому не вистачає на комфортне проживання. А ремонт на Даунінг-стріт він робив за чужі гроші. Тож найпривабливішою перспективою для політика може стати спікерська діяльність.

За словом до кишені він не лізе, а публічні виступи - дуже добре оплачуються. Ще до прем'єрства за годину з трибуни Борис брав 20 тисяч фунтів - це майже мільйон гривень. А після завершення кар'єри за одну промову зможе просити більше, ніж отримував прем'єром за рік. Добрі гроші приносять і авторські колонки у газетах.

Тоні Треверс, експерт з питань уряду, професор Лондонської школи економіки:

У нього доволі багато дітей, яких треба утримувати, нова сім'я, йому потрібен буде новий дім, і цілком зрозуміле бажання - надати собі та своїй сім'ї відповідний рівень життя, і це буде одним із визначальних факторів при прийнятті рішення. Після посади прем'єра для нього буде полегшенням те, що більше не треба бути серйозним, бо ж такі посади вимагають відповідного рівня серйозності, не мені пояснювати це українцям. Бо якою би не була твоя кар'єра до того, коли ти очільник уряду, ти мусиш бути достатньо серйозним більшість часу, тож наступна професія швидше всього - дозволить йому бути собою.

А ось щодо переїзду до України, щоби очолити якусь область чи навіть стати прем'єр-міністром - то ця можливість навіть серйозно не розглядається в Британії. Але яку б кар'єру не обрав Борис Джонсон - навряд чи він зникне з міжнародної арени.