13 хвилин - про дитячі страхи. Малюки, що пережили російське вторгнення у містечку Буча на Київщині, створили фільм. Разом із викладачами вони писали сценарій, підбирали локації та реквізит для зйомок. Актори в кадрі - теж неповнолітні. На перший погляд - кінострічка взагалі не стосується війни, проте дорослий глядач чітко побачить паралелі.

Уляна Томашевська - виконавиця головної ролі у фільмі "Інша сторона":

Я спочатку не хотіла іти. Але я не думала, що я у фільмі буду зніматися і я не думала, що це такий масштаб буде, я думала, що там якийсь маленький уголочек буде, де ми будемо зніматися і всьо.

Діти запаслися попкорном і з нетерпінням чекають прем'єри фільму. Адже за кілька хвилин на великому екрані вони побачать свою роботу!

Сем - виконавець головної ролі у фільмі "Інша сторона":

Знятися у фільмі я ніколи не думав. Мені треба було зробити так, начебто я сам із собою розмовляю, це саме важке було.

На перший погляд, фільм "Інша сторона" - це мотивуюча історія про хлопчика, який мріє потрапити на відбір у баскетбольну збірну. Якоїсь миті він зустрічає дівчинку Катю і разом із нею потрапляє у світ, де нічого не можна.

Фільм - не про війну. Але батьки маленьких акторів, які також прийшли подивитися прем'єру, не можуть не помітити паралелі. Адже і вони, і їхні діти - пережили страхіття війни на самому початку повномасштабного вторгнення росії у містечку Буча.

Наталя Джура - режисерка фільму "Інша сторона":

Ми хотіли показати, що наші діти - зараз те, за що ми боремося дійсно, ми на правильному шляху, тому що ми хочемо для них лише найкращого. Ми би хотіли, щоб цей фільм побачив світ.

Ці малюки знають, що таке жити у темному підвалі. Бачили великі ворожі машини та чужих людей у камуфляжі й з автоматами. Але про все це організатори показу нас просять у дітей під час інтерв'ю не питати. Маленьким акторам потрібна реабілітація. З ними вже працював психолог.

Альона Тимошенко - керівниця української кіношколи:

Цього сезону ми хотіли провести не звичні кіноканікули, ми хотіли попрацювати з дітьми із Бучі, з тими дітьми які були в окупації. Для того, щоб дітей переключити, для того, щоб ми не говорили про війну, а для того, щоб вони були дітьми, щоб вони своє дитинство не втратили, а прожили.

"Зберегти дитинство" - це головне гасло канікул у кіношколі, що презентує фільм "Інша сторона". Організатори мають на меті зробити все, щоб про найяскравіші роки життя в цих маленьких українців залишилися спогади про близьких друзів та цікаві розваги, а не про ворожі танки та життя у підвалі.