Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі все-таки відвідає Тайвань [ Редагувати ]
Делегація конгресменів США на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі прибуде на Тайвань ввечері 2 серпня, а 3 серпня відвідає Законодавчий Юань (парламент острова). Про це повідомила газета Тайбея "Цзию шибао".
Турне делегації Конгресу США по Азії розпочалося 29 липня, за офіційними заявами США, воно включає чотири країни: Сінгапур, Малайзію, Південну Корею, Японію. Наразі вона знаходиться в Сінгапурі.
Газета "Саус Чайна морнінг пост" з посиланням на джерела писала, що Пелосі може залишитися в аеропорту Тайваню, де зустрінеться з президентом республіки Цай Інвень.
Тайванський інформаційний портал ETtoday повідомив, що спікер Конгресу США Пелосі з 2 на 3 серпня переночує в готелі Grand Hyatt.
У законодавчому Юані делегація американських конгресменів зустрінеться з керівництвом Тайваню, зокрема з президентом республіки Цай Інвень. Американці виїдуть із Китайської Республіки вдень 3 серпня.
Раніше офіційний Пекін попередив, що якщо Пелосі все-таки відвідає Тайвань, то КНР вживе рішучих заходів для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.
У понеділок, 1 серпня, США направили авіаносці та літаки до Тайваню. У відповідь на це Китай ввів чотири винищувачі J-16 у зону ППО Тайваню і запустив гіперзвукову ракету на відстані 120 кілометрів від узбережжя острова.
по темі
Китай вважає Тайвань невід'ємною своєю частиною. А будь-які спроби допомогти республіці - замахом на власний суверенітет.
Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін в ході двогодинної бесіди обговорили ряд питань, в тому числі і війну в Україні
У серпні, 1 серпня, літаки армії Китаю увійшли в розпізнавальну зону засобів протиповітряної оборони Тайваню
У понеділок, 1 серпня, стало відомо про те, що Китай запустив гіперзвукову ракету на відстані 120 кілометрів від узбережжя Тайваню
Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про результати телефонної розмови із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим
Самі жителі острівної автономії - в очікуванні загострення. І масово йдуть на курси військової підготовки для цивільних. Охочих навчитися захищати себе і свою землю побільшало після повномасштабного російського вторгнення в Україну.