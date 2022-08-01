Делегація конгресменів США на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі прибуде на Тайвань ввечері 2 серпня, а 3 серпня відвідає Законодавчий Юань (парламент острова). Про це повідомила газета Тайбея "Цзию шибао".

Турне делегації Конгресу США по Азії розпочалося 29 липня, за офіційними заявами США, воно включає чотири країни: Сінгапур, Малайзію, Південну Корею, Японію. Наразі вона знаходиться в Сінгапурі.

Газета "Саус Чайна морнінг пост" з посиланням на джерела писала, що Пелосі може залишитися в аеропорту Тайваню, де зустрінеться з президентом республіки Цай Інвень.

Тайванський інформаційний портал ETtoday повідомив, що спікер Конгресу США Пелосі з 2 на 3 серпня переночує в готелі Grand Hyatt.

У законодавчому Юані делегація американських конгресменів зустрінеться з керівництвом Тайваню, зокрема з президентом республіки Цай Інвень. Американці виїдуть із Китайської Республіки вдень 3 серпня.

Раніше офіційний Пекін попередив, що якщо Пелосі все-таки відвідає Тайвань, то КНР вживе рішучих заходів для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.

У понеділок, 1 серпня, США направили авіаносці та літаки до Тайваню. У відповідь на це Китай ввів чотири винищувачі J-16 у зону ППО Тайваню і запустив гіперзвукову ракету на відстані 120 кілометрів від узбережжя острова.