У Києві на мосту Патона утворився "водоспад" (відео) [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
У Києві під мостом Патона сталося пошкодження тепломережі. Спеціалісти вже локалізували місце витоку.
Про це повідомляє в Telegram Київська міська державна адміністрація.
"Сьогодні о 16:45 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі", - сказано в ньому.
Зазначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" вже локалізувала місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази.
Окрім цього, повідомляється, що пошкодження було виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.
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