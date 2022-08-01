Вдруге платити не треба: у КМДА пояснили, як працюватиме транспорт під час тривоги

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів впродовж 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери, які з 1 серпня повернулися до громадського транспорту, будуть попереджені про це