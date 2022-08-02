Шабаш на крові та кістках: окупанти готують концерт на "Азовсталі" [ Редагувати ]
Окупанти планують провести рок-концерт на заводі "Азовсталь". Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами.
У міськраді наголошують, що колаборанти не можуть дати нормальну воду та опалення, але проводять концерти у місті, де ще досі сотні непохованих людей під завалами.
Нагадаємо, що росіяни хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов.
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