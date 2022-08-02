Окупанти планують провести рок-концерт на заводі "Азовсталь". Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами.

У міськраді наголошують, що колаборанти не можуть дати нормальну воду та опалення, але проводять концерти у місті, де ще досі сотні непохованих людей під завалами.

Нагадаємо, що росіяни хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов.