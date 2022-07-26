Російські загарбники розглядають можливість перейменування окупованого Маріуполя на Жданов. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Вперед у минуле! Маріуполь хочуть перейменувати у Жданов. Таке бажання російські окупанти та ватні прихильники "руського миру" вже "кидають" у маси.

Цю інформацію підтвердив радник мера міста Петро Андрющенко.

В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферендум розглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов. Логічно, чого там.

Маріуполь називався Жданов за часів СРСР з 1948 до 1989 року.

Нагадаємо, що у фільтраційних центрах Маріуполя утримують 10 тисяч людей.