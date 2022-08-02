Кім зробив заяву про евакуацію з Миколаївщини [ Редагувати ]
У Миколаївській області поки не планують організовувати обов'язкову евакуацію, попри різке збільшення ворожих обстрілів. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив на брифінгу 2 серпня.
На тлі початку обов'язкової евакуації з Донеччини Кіма запитали, чи не планується евакуація з Миколаївщини через значне зростання кількості обстрілів з боку окупантів.
Зараз ми не плануємо примусову евакуацію. Якщо говорити про примусову евакуацію – це перша лінія фронту, але наші ЗСУ зараз просуваються, тому про це не йдеться.
Очільник Миколаївщини повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 403 людини, ще 1 435 людей поранені.
Російські загарбники щодня обстрілюють Миколаїв, застосовуючи ракети комплекси ППО С-300. Голова обласної ради Ганна Замазєєва днями заявила, що окупанти перетворюють Миколаїв на другий Маріуполь.
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