У полку "Азов" відреагували на рішення Верховного суду росії визнати його так званою "терористичною організацією". Азовці закликали США та інші цивілізовані держави визнати рф державою-терористом.

Про це повідомляє "Азов - Маріуполь".

Там зазначили, що після публічної страти військовополонених полку "Азов" в Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією".

"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом!", - йдеться в заяві "Азову".

Там додають, росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!

"Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!", - наголосили в полку "Азов".