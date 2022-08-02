"Азов" відреагував на визнання полку "терористичною організацією" в росії [ Редагувати ]
У полку "Азов" відреагували на рішення Верховного суду росії визнати його так званою "терористичною організацією". Азовці закликали США та інші цивілізовані держави визнати рф державою-терористом.
Про це повідомляє "Азов - Маріуполь".
Там зазначили, що після публічної страти військовополонених полку "Азов" в Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією".
"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом!", - йдеться в заяві "Азову".
Там додають, росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!
"Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!", - наголосили в полку "Азов".
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