Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел від імені УПЦ передав Одесі та області 10 машин швидкої допомоги, які були закуплені в країнах Європейського Союзу Фондом Вадима Новинського.

5 нових швидких – для Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ще 5 автомобілів ШМД було передано для потреб Одеського міського департаменту охорони здоров’я.

"Порятунок життя людей завжди є пріоритетом у гуманному суспільстві. Сьогодні оперативно надати медичну допомогу неможливо без транспортних засобів. Спільно з Українською Православною Церквою ми реалізуємо один з найбільший гуманітарних проєктів із забезпечення України медичним транспортом. Щодня автомобілі, які ми закуповуємо у країнах Євросоюзу, їдуть здебільшого до регіонів, де йдуть бойові дії, де транспорт для евакуації поранених життєво важливий", - заявив директор благодійного фонду Вадима Новинського Дмитро Сергєєв.

Раніше Дмитро Сергєєв заявляв, що мета Фонду - доставити щонайменше 100 автомобілів в Україну. В країну вже завезено 81 автомобіль. Десятки машин надійшли до лікарень Миколаєва, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси, до волонтерських організацій "Центр порятунку життя", "Дніпровець", одна з машин працює в Сумській області, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад, одна машина уїхала до Сіверської громади.

Загальна сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти після 24 лютого, перевищила 700 млн грн.