Над Вінницькою областю збили дві російські ракети [ Редагувати ]
Фото: ракета
У небі над Вінницькою область сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети.
Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.
Наразі в області, як у по всій Україні, оголошена повітряна тривога.
Борзов просить усіх мешканців залишатися в укриттях.
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