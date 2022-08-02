2 серпня глава палати представників США Ненсі Пелосі здійснює історичний візит на Тайвань попри побоювання спровокувати воєнний конфлікт між Штатами та Китаєм. Літак з делегацією, який прилетів у столицю Тайваню Тайбей, зустріли в аеропорту місцеві активісти із українською символікою.

На активістах - маски та футболки кольорів українського прапора. Також вони тримають у руках плакати, на деяких із них надписи: "Свобода та дружба", "Дякуємо за підтримку Тайбею".

Делегація на чолі з главою Палати представників США Ненсі Пелосі днями розпочала турне країнами Азії. Вона анонсувала візити у Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію.

Під питанням був Тайвань, оскільки Китай, який вважає його своєю територією, погрожував за такі дії "вжити заходів".

Згодом Пелосі таки підтвердила, що вирушить на Тайвань 2 серпня. Після того, як її літак попрямував у бік Тайваню, США та Китай почали стягувати сили навколо острова.